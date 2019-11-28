На краевом общественном форуме в Перми обсудили взаимодействие общества и власти

В работе форума приняли участие депутат Госдумы РФ Алексей Бурнашов, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, зампред думы Алексей Грибанов, депутаты Олег Бурдин и Владимир Манин, замглавы администрации Лидия Королева.

В рамках форума прошли интерактивные сессии, на которых эксперты из России, Франции, Германии и Великобритании поделились опытом реализации местного самоуправления. На сессии «Территориальное общественное самоуправление: опыт устойчивого развития» модератором выступил депутат Пермской городской думы Олег Бурдин. Лидия Королева рассказала об участии пермских ТОС в проекте «Инициативное бюджетирование» и работе общественных центров.

«Очень важно проводить такие форумы, это уникальная возможность для обмена опытом. Для депутатского корпуса, как представителей избирателей, в приоритете взаимодействие с общественными организациями. Объединив усилия, мы сможем добиться высоких результатов в развитии города, решении актуальных для граждан вопросов», – заявил председатель гордумы Юрий Уткин.

«Каждый год у нас появляются новые общественные объединения, ТОС. Заметил, что стало больше молодежи, которая активно включилась в благоустройство родного района, города, – считает заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов. – К нам приехали эксперты из городов-побратимов, российских регионов поделиться опытом развития и устройства самоуправления. Дискуссия была очень интересная. Уверен, что пермские общественные организации получили новые знания, а граждане вдохновились!»

«С 1990-х годов в Перми активно развивается общественное самоуправление. 30 лет не прошли для нас даром, сегодня в городе уже 107 ТОС. В своей практике мы использовали лучший российский опыт, опыт наших городов-побратимов. Благодарю наших общественников за активное участие в жизни города! Наш основной успех – работа в единой команде», – сказал Дмитрий Самойлов.

На площадке форума состоялось также заседание Общественной палаты Пермского края, на котором обсуждалась роль институтов гражданского общества в реализации национальных проектов в Пермском крае. Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил высокий уровень профессионализма координаторов, обратив при этом внимание на необходимость активизации работы по партийным проектам «Единой России».