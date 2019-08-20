На набережной Фонтанки начался демонтаж Западного флигеля Шуваловского дворца

Во вторник, 20 августа, в Петербурге начались работу по демонтажу Западного флигеля Шуваловского дворца. Они проводятся в рамках проекта расширения Музея Фаберже по заказу НКО «Культурно-исторический Фонд "Связь времен"» Виктора Вексельберга архитектурным бюро «Литейная часть-91». Градозащитники при этом опасаются, что демонтажные работы могут навредить соседнему зданию — дому-памятнику Дом И.Форша ( Ю.Ф.Абазы), сообщили в петербургском городском отделении общества ВООПИиК.

Напомним, что в рамках расширения Музея Фаберже на месте демонтируемого Западного флигеля планируется возвести новое здание с подземным этажом и мансардой. Как отмечают градозащитники, несмотря на их протесты, специально для этого КГИОП был сокращен предмет охраны памятника. При этом работы по сносу исторического объекта начались, не дожидаясь окончания судебных разбирательств и вступления в силу решения суда по иску градозащитников к КГИОП о признании согласования проекта незаконным.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что согласно заключенному со Смольным договору, за четыре года инвестор должен будет приспособить здание под музейно-выставочный комплекс. В то же время работы по его реконструкции не должны изменить предметы охраны — историческое местоположение объекта и исторический материал наружных капитальных стен. За право соглашения фонд обязался перечислить в городской бюджет 201 млн рублей.