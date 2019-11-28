Бюджетные инвестиции в АПК Кубани на 2020 год составят 8,3 млрд рублей

В бюджете Краснодарского края на 2020 год предусмотрено выделение 8,3 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса региона. Об этом стало известно на заседании Законодательного собрания Кубани, где парламентарии приняли в первом чтении главный финансовый документ края.

Как отметил присутствующий на пленарке губернатор Вениамин Кондратьев, данная сумма может увеличиться в течение будущего года. Планируется, что 600 млн руб. из федерального и регионального бюджетов в следующем году будут направлены на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. Речь идет о благоустройстве и обновлении коммунальных сетей, а также строительстве, реконструкции и ремонте дорог.

Кроме того, будет увеличена поддержка промышленной сферы. Без учета средств Фонда развития промышленности, на эти цели будет распределено около 1 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, бюджет Краснодарского края на 2020 год с учетом федеральных средств составит около 353 млрд руб. На социальную сферу будет направлено свыше 200 млрд руб.

Василий Хитрых