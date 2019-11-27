Зарплаты бюджетников на Кубани индексируют на 3,8%

С 1 января 2020 года заработные платы работников бюджетной сферы в Краснодарском крае будут индексированы на 3,8%. На этом же уровне будут увеличены региональные социальные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и стипендии. Об этом в ходе сессии краевого Законодательного собрания сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета на будущий год, который с учетом федеральных средств составит около 353 млрд руб. На социальную сферу будет направлено свыше 200 млрд бюджетных руб.

Так, в частности, по словам губернатора, на повышение зарплат учителей, врачей, социальных работников и работников культуры в краевую казну закладывается дополнительно 4,5 млрд руб., на улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ – 452,6 млн руб. Около 10 млрд руб. будет направлено на строительство школ и детских садов. На реализацию нацпроектов в 2020 году запланировано 31,8 млрд руб.

Депутаты ЗСК поддержали проект бюджета на следующий год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении. «Документ сбалансированный, тщательно проработанный, прошел общественные и парламентские слушания», – отметил спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, доходы бюджета Краснодарского края в 2020 году составят более 282 млрд руб., расходы – более 291 млрд руб. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 9 млрд руб.

Дмитрий Михеенко