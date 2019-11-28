Власти Гонконга осудили принятие в США закона в поддержку протестующих

Правительство Гонконга осудило подписание президентом США Дональдом Трампом закона в поддержку протестующих специального административного района Китая. По мнению властей, подписание закона — «очевидное вмешательство в дела Гонконга».

«Иностранные правительства и законодательные органы ни в какой форме не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга»,— говорится в сообщении правительства. Местные власти считают, что новый закон «послужит ошибочным сигналом для протестующих, что не способствует улучшению ситуации в Гонконге». Кроме того, по словам правительства, любые односторонние изменения в экономике США в отношении Гонконга «могут оказать негативное влияние на отношения между двумя странами».

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Напомним, согласно подписанному документу, от Госдепа требуется по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая. Также в нем предусматриваются возможные санкции за нарушение прав человека.

Ранее Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону принимать меры против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Специальном административном районе Гонконг.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сенат США вступился за Гонконг».