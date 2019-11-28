«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК. Кредиты, которые компания брала в «Открытии» и «Трасте», должны были быть возвращены 14 ноября, этого не произошло.

«Траст» объявил о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве операционной компании «Руспетро» «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование. «Инга» должна «Трасту» $303 млн основного долга.

Ruspetro — частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, работающая в Западной Сибири.

В октябре «Траст», работающий с проблемными и непрофильными активами попавших под санацию банков, опубликовал уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Открытие холдинга» банкротом. Сам холдинг, который контролируется Вадимом Беляевым и другими бывшими владельцами банка «Открытие», выразил удивление в связи с публикацией уведомления.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Открытие холдинг" припугнули банкротством».