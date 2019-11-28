«Русская неделя» принесла аукционным домам в Лондоне почти $50 млн

Суммарная выручка осенней недели русских торгов в Лондоне составила £37,5 млн ($48,5 млн), приводит ТАСС итоговые результаты из четырех аукционных домов. На них выставлялись работы русских и советских художников. В предыдущий раз лотов было реализовано на £35,74 млн ($45,06 млн).

Британский галерист Джеймс Баттервик считает, что итоговые цифры могли быть выше. «Результаты стабильные, но в то же время приобретений со стороны русских дилеров было не так много, а ведь именно дилеры являются мотором рынка»,— заявил он.

На торгах Christie`s и Sotheby`s установили мировой рекорд на Ивана Клюна — «Сферический супрематизм» продали за $6,3 млн.