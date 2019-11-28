Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме, отозвала свою апелляция на приговор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Ходатайство поступило в апелляционный суд округа Колумбия.

В нем Бутина просит суд прекратить дело по поданной апелляции. «В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции»,— говорится в копии документа.

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Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября.

О ее возвращении — в публикации “Ъ” «Русские не сдаются».