В Техасе в результате взрыва на химзаводе пострадали три человека

В Техасе на химическом заводе TPC Group с небольшим интервалом произошло два взрыва. В результате одного из них получили ранения три человека. Инцидент произошел в Порт-Нечесе, в 129 км восточнее Хьюстона.

В результате взрывов были выбиты окна и двери близлежащих домов, в радиусе 7 км от завода была проведена эвакуация. На заводе производят химическую продукцию и продукцию на основе нефти.

Пострадали два сотрудника TPC и подрядчик. Им была оказана медицинская помощь, они уже выписаны из больниц, передает AP. TPC соберет команду экспертов, которые установят, что привело к взрывам.