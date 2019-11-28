Российской сверхтяжелой ракете хотят расширить список задач

Эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса будет доработан, сообщили «РИА Новости» три источника в ракетно-космической отрасли. В результате должны быть найдены другие задачи его применения помимо запусков на Луну. Рассмотрение эскизного проекта состоялось в «Роскосмосе».

Отмечается, что с технической точки зрения к представленному проекту ракеты-носителя претензий не высказывалось. Но оказалось, что, кроме высадки российских космонавтов на Луну спустя полвека после американцев, для ракеты никаких других задач нет.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация не будет принимать решения по итоговым сценариям лунных миссий до утверждения ФЦП создания сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». Минимальная стоимость создания «Енисея» достигает 740 млрд руб. Первый пуск ракеты запланирован на 2028 год.