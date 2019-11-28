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Групповой этап. Пятый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Группа А. «Галатасарай» (Турция)—«Брюгге» (Бельгия) 1:1 (Адем Бююк, 11 — Диатта, 90+2). «Реал» (Испания)—ПСЖ (Франция) 2:2 (Бензема, 17, 79 — Мбаппе, 81; Сарабия 83).

Таблица группы

ВНПМО
1. ПСЖ41012:213
2. «Реал»22111:78
3. «Брюгге»0323:93
4. «Галатасарай»0231:92

11.12: ПСЖ—«Галатасарай», «Брюгге»—«Реал».

Группа B. «Тоттенхем» (Англия)—«Олимпиакос» (Греция)4:2 (Алли, 45+1; Кейн, 50, 77; Орье, 73 — Эль-Араби, 6; Семеду, 19). «Црвена Звезда» (Сербия)—«Бавария» (Германия) 0:6 (Горецка, 14; Левандовский, 53 (пен.), 60, 64, 67; Толиссо, 89).

ВНПМО
1. «Бавария»50021:415
2. «Тоттенхем»31117:1110
3. «Црвена Звезда»1043:193
4. «Олимпиакос»0147:141

11.12: «Бавария»—«Тоттенхем», «Олимпиакос»—«Црвена Звезда».

Группа С. «Манчестер Сити» (Англия)—«Шахтер» (Украина) 1:1 (Гюндоган, 56 — Соломон, 69). «Аталанта» (Италия)—«Динамо» (Хорватия) 2:0 (Муриель, 27 (пен.); Алехандро Гомес, 47).

ВНПМО
1. «Манчестер Сити»32012:311
2. «Шахтер»1318:106
3. «Динамо»1229:95
4. «Аталанта»1135:124

11.12: «Шахтер»—«Аталанта», «Динамо»—«Манчестер Сити».

Группа D. «Локомотив»—«Байер» 0:2 (Жемалетдинов, 11 (автогол); Бендер, 54). «Ювентус» (Италия)—«Атлетико» 1:0 (Дибала, 45+2).

ВНПМО
1. «Ювентус»41010:413
2. «Атлетико»2126:57
3. «Байер»2035:76
4. «Локомотив»1044:93

11.12: «Атлетико»—«Локомотив», «Байер»—«Ювентус».

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