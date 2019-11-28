Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) является органом исполнительной власти, находится в ведении Министерства транспорта России. Создано указом президента РФ от 9 марта 2004 года. Занимается управлением государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации) и гражданской части Единой системы организации воздушного движения РФ, ее развитием и модернизацией. В ведении организации находится также ведение реестров аэропортов и авиакомпаний, лицензирование авиаперевозок и аттестация персонала, вопросы транспортной безопасности. В структуру Росавиации входит 40 подведомственных организаций, в том числе предприятия по управлению воздушным движением, администрации аэропортов, поисково-спасательные базы, вузы и учебные центры. Руководитель агентства с 14 декабря 2009 года — Александр Нерадько. Запланированные расходы федерального бюджета на Росавиацию в 2019 году — 58,46 млрд руб.