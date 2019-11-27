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Курс доллара. Прогноз на 28–29 ноября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Российский рубль незначительно ослабил позиции к ведущим мировым валютам. По итогам торгов среды на Московской бирже курс американской валюты составил 64 руб./$, что почти на 13 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Движение курса определяется динамикой американской доллара в мире, а также волатильностью цен на нефть.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
"БКС Премьер" 63.80-64.30
Нордеа-банк 63.50-64.50
ПСБ 63.50-64.00
МТС-банк 63.50-64.50
СМП Банк 63.50-65.00
Банк Зенит 64.00
Банк Русский Стандарт 63.30-64.10
Консенсус-прогноз * 63.96

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Банк "Санкт-Петербург"
ПСБ
"БКС Премьер"
МТС-банк

Рубль сохраняет стабильность

Эта неделя умеренно благоприятна для рисковых активов из-за заявлений Дональда Трампа о том, что Китай и США близки к заключению торговой сделки и оптимистичных комментариев китайской стороны. Но позитив на рынке ограничен, в первую очередь из-за низкой торговой активности — в четверг в США празднуют День благодарения. Рубль сохраняет стабильность и до конца недели вряд ли существенно отклонится от уровня 64 руб./$. При этом ближайшие две недели могут оказаться более волатильными — саммит ОПЕК, IPO Saudi Aramco. В этом контексте у рубля сохраняется потенциал для ослабления с текущих уровней.

Алексей Тарханов

Допускаем умеренное ослабление рубля на горизонте нескольких недель

Торги в паре доллар—рубль сместились ближе к отметке в 64 руб./$. Вторая половина текущей недели в связи с празднованием в США Дня благодарения, вероятно, будет отмечена низкой торговой активностью. В базовом сценарии в ближайшие дни ожидаем продолжения консолидации пары доллар—рубль вблизи текущих уровней, при этом допуская умеренное ослабление рубля на горизонте нескольких недель.

Алексей Тарханов

Курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению

В середине недели курс рубля остается вблизи уровня 64 руб./$. Приближение завершения года и неопределенность в торговых переговорах оставляют в российской валюте склонность к умеренному ослаблению. Что касается перспективы до конца этой недели, мы полагаем, что в связи с окончанием налогового периода 28 ноября, а также отсутствием позитивной конкретики в отношении подписания «фазы 1» торговой сделки США и Китая, курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению. Ожидаем движения рубля в коридоре 63,9–64,3 руб./$ до конца недели.

Вокруг торговой сделки есть позитивный фон, но нет определенности

Рынок остается в спокойном, безыдейном состоянии накануне праздничного дня в США. Вокруг торговой сделки есть позитивный фон, но нет определенности. Если президенты США и Китая внезапно не обрадуют подписанием «фазы 1», доллар к рублю до конца недели останется в районе 64 руб./$, а евро — около 70,50 руб./€.

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