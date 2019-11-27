Курс доллара. Прогноз на 28–29 ноября

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Рубль сохраняет стабильность Эта неделя умеренно благоприятна для рисковых активов из-за заявлений Дональда Трампа о том, что Китай и США близки к заключению торговой сделки и оптимистичных комментариев китайской стороны. Но позитив на рынке ограничен, в первую очередь из-за низкой торговой активности — в четверг в США празднуют День благодарения. Рубль сохраняет стабильность и до конца недели вряд ли существенно отклонится от уровня 64 руб./$. При этом ближайшие две недели могут оказаться более волатильными — саммит ОПЕК, IPO Saudi Aramco. В этом контексте у рубля сохраняется потенциал для ослабления с текущих уровней.

Михаил Поддубский, главный аналитик Допускаем умеренное ослабление рубля на горизонте нескольких недель Торги в паре доллар—рубль сместились ближе к отметке в 64 руб./$. Вторая половина текущей недели в связи с празднованием в США Дня благодарения, вероятно, будет отмечена низкой торговой активностью. В базовом сценарии в ближайшие дни ожидаем продолжения консолидации пары доллар—рубль вблизи текущих уровней, при этом допуская умеренное ослабление рубля на горизонте нескольких недель.

Антон Покатович, главный аналитик Курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению В середине недели курс рубля остается вблизи уровня 64 руб./$. Приближение завершения года и неопределенность в торговых переговорах оставляют в российской валюте склонность к умеренному ослаблению. Что касается перспективы до конца этой недели, мы полагаем, что в связи с окончанием налогового периода 28 ноября, а также отсутствием позитивной конкретики в отношении подписания «фазы 1» торговой сделки США и Китая, курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению. Ожидаем движения рубля в коридоре 63,9–64,3 руб./$ до конца недели.