«Лаборатория Касперского» сообщила о росте фишинговых атак из-за «черной пятницы»

За последние две недели вдвое выросло число фишинговых угроз, связанных с «черной пятницей», сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского». При этом с 18 по 24 ноября «Лаборатория Касперского» зафиксировали почти в два раза больше мошеннических ресурсов с упоминанием «черной пятницы», чем на неделе с 11 по 17 ноября.

Также увеличилась доля фишинговых атак на интернет-магазины. «Особенно заметно этот рост наблюдается в России: если две недели назад на секцию электронной торговли в рунете была направлена приблизительно каждая 20-я фишинговая атака, то на прошлой неделе фишеры пытались атаковать российские онлайн-магазины в среднем в каждом 11-м случае»,— говорится в сообщении.

Как отметила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, в рамках предстоящих новогодних распродаж также ожидается рост процентной доли фишинговых атак. Кроме того, в четвертом квартале примерно на 12% больше таких атак, чем в другое время года.

Ранее эксперты по кибербезопасности Bi.Zone выяснили, что технологии мобильных и онлайн-банков уязвимы для хакеров. Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот.

Подробности — в публикации “Ъ” «Хакеры держат дистанцию».