Нацпроект поможет самозанятым

С 1 января 2020 года Самарская область должна войти в число 19 субъектов РФ, где будут действовать особые налоговые условия для самозанятых. Законодательная инициатива в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рекомендована для удобства людей, получающих доход от профессиональной деятельности.



Федеральная налоговая служба считает самозанятыми всех граждан, которые работают самостоятельно, не трудоустраиваясь в различные организации и не нанимая себе помощников. К такой категории относятся няни, репетиторы, фрилансеры, фотографы, водители и другие. Самозанятыми могут стать индивидуальные предприниматели и ООО.

С 1 января текущего года специальный налоговый режим введен в качестве эксперимента в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он запланирован на 10 лет, в течение которых не будут меняться его условия. При оказании услуг физическому лицу самозанятые должны уплатить налог в 4%, а при сотрудничестве с юридическим лицом — 6% от суммы дохода. В эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Самозанятые освобождены от обязанности использования контрольно-кассовой техники и не должны предоставлять госорганам какую-либо отчетность. Они также могут не уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог», сервис используется и для уплаты налогов.

«Эксперимент по регистрации самозанятых планируется распространить по всей территории РФ. То, что людей, получающих профессиональный доход и нигде не зарегистрированных, необходимо выводить в правовое поле, говорилось очень давно. Инструменты, предложенные государством для этого, на первый взгляд выглядят привлекательно: низкие ставки налогов, простота оформления с юридической точки зрения, возможность вести всю отчетность через мобильное приложение и т. д. Программа, запущенная государством, может показать хорошие результаты при одном условии: если изначально озвученные параметры не будут меняться. Заявленные льготные условия (налог 4% и 6%) не должны меняться в сторону увеличения. Иначе через какое-то время это приведет к тому, что самозанятые будут еще больше скрываться от государства», — уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

— Это важная, необходимая и, что самое главное, удобная государственная поддержка, которая должна привести к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — С 2020 года у вольных предпринимателей Самарской области появится возможность не переживать о том, что карту заблокирует банк или о даче неприятных разъяснений в налоговой. Понадобится просто скачать приложение, зарегистрироваться в программе и платить всего четыре процента с поступивших от физлиц денег, без бумажных отчетов и дополнительных отчислений.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы рассчитан на 2019–2024 годы и призван предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее — регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения бизнеса с выходом на экспорт.