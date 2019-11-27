Авиация прирастает дальним зарубежьем

За десять месяцев 2019 года объем пассажирских перевозок вырос на 11,2%, до 110,3 млн человек. Наибольший прирост показывают перевозки между Россией и зарубежными странами вне СНГ. Внутренние перевозки дают умеренный рост на 6,6%. При этом пассажиропоток между Россией и странами СНГ упал на 11,6%, почти на 0,7 млн человек. Объем местных перевозок с начала года упал на 1,5%.

Российские авиакомпании в 2019 году идут к очередному рекорду: объем перевозок пассажиров за январь—октябрь вырос на 11,2%, или на 11,1 млн человек, и составил 110,3 млн пассажиров, сообщает Росавиация. За весь 2018 год отрасль перевезла 116,1 млн человек, рост к 2017 году составил 10,5%. Ранее Транспортная клиринговая палата (ТКП) прогнозировала рост пассажирских перевозок в России в 2019 году на 11%, до 129 млн человек.

Наибольший вклад в рост пассажиропотока внесли перевозки в зарубежные страны за пределами СНГ.

За десять месяцев количество перевезенных на этих направлениях пассажиров выросло на 22,7%, или на 7,9 млн человек — до 42,7 млн человек. Перевозки по территории России растут гораздо более умеренными темпами. За весь период пассажиропоток на внутренних воздушных линиях увеличился на 6,6%, или на 3,9 млн человек — до 62,3 млн человек.

При этом ощутимое падение наблюдается на маршрутах между Россией и странами СНГ. С начала года оно составило 11,6%, или 0,7 млн человек, и сократилось с 6 млн до 5,3 млн пассажиров. В сентябре падение составило 23%, в октябре — уже 25,6%.

Одной из причин падения пассажиропотока мог стать введенный с июля запрет на авиасообщение с Грузией. Однако перевозки в страны СНГ падали и до запрета, пусть и более умеренными темпами. Так, по состоянию на май объем перевезенных на этих направлениях пассажиров снизился на 6,8%, по состоянию на июнь спад составлял 4,4%. Местные воздушные перевозки, занимающие в общей структуре перевозок российских авиакомпаний 1,5%, упали на 1,5%, до 1,65 млн пассажиров.

«Авиавласти любят говорить о росте пассажироперевозок, но мало кто обращает внимание, что основной рост приходится на дальнее зарубежье. Наращивание пассажиропотока в России дается с большим трудом, потому что спрос в стране ограничен»,— говорит источник “Ъ” в отрасли.

«Аэрофлот» с начала года перевез 31,6 млн человек, нарастив объем перевозок на 5,7%. Уверенный рост показывает авиакомпания «Сибирь», она перевезла 11,6 млн пассажиров, заняв второе место. На 5,1% выросли перевозки дочерней структуры авиакомпании «Россия», она с 10,4 млн перевезенных пассажиров на третьем месте. Авиакомпания «Победа» (лоукостер «Аэрофлота») нарастила объем перевозок на 45,2%, до 8,5 млн человек, заняв четвертое место. Пятерку замыкают «Уральские авиалинии» с 8,3 млн перевезенных пассажиров и ростом 6,1%.

Из первой двадцатки российских авиакомпаний значительный рост показали Azur Air (38,5%, перевезено 5,1 млн пассажиров), «Роял Флайт» (29,8%, 1,99 млн человек), Smartavia (68.2%, 1,7 млн человек), «Азимут» (96,3%, 1 млн человек), «ИрАэро» (36,7%, 0,78 млн человек). Авиакомпания Utair показала умеренный рост на 3,4%, при этом загрузка кресел перевозчика увеличилась на 2,8 п. п., до 82,9%. Компания перевезла 6,66 млн пассажиров и расположилась на шестом месте.

Гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий полагает, что, кроме прекращения прямого авиасообщения с Грузией, причиной падения пассажиропотока между Россией и странами СНГ могла стать стагнация российской экономики и связанное с ней снижение спроса на рабочую силу со стороны строительной отрасли.

Герман Костринский, Анастасия Веденеева