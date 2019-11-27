Заседание по делу «краснодарского каннибала» перенесли из-за состояния его здоровья

Сегодня, 27 ноября, Краснодарском краевом суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Дмитрия Бакшеева, более известного в столице Кубани как «краснодарского каннибала». Интересы осужденного представляют адвокаты Юлия Федотова и Алексей Аванесян. Как сообщил последний на своей страничке в Facebook, спустя 6,5 часа ожидания начала процесса, суд начался и тут же закончился. «У Дмитрия практически полностью пропал голос в связи со скачком сахара в крови. Отложили на 4 декабря», - написал правозащитник.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 28 июня Прикубанский районный суд Краснодара приговорил 36-ллетнего Дмитрия Бакшеева к 12 годам и двум месяцам лишения свободы. Он был признан виновным в убийстве и надругательстве над телом 34-летней женщины.

«Мы считаем, что обвинение не справедливо, поскольку нет доказательной базы по факту того, что Дмитрий убил эту женщину. Надругательство над телом умершей он не отрицает, но в убийстве не сознается», - рассказала тогда “Ъ-Кубань” Юлия Федотова.

По данным следствия, Дмитрий Бакшеев убил женщину двумя ударами в грудную клетку, после чего расчленил тело, а часть фрагментов забрал и принес их в общежитие военного авиационного училища, где жил вместе с супругой Натальей. Ее суд приговорил за подстрекательство к убийству к 10 годам колонии.

У Дмитрия Бакшеева врачи выявили признаки органического расстройства личности и поведения. Наталью Бакшееву признали вменяемой. Адвокаты Дмитрия Бакшеева строили защиту, в том числе, на том, что не логично обвинять человека в подстрекательстве к убийству, когда сам предполагаемый убийца еще не осужден.

Дмитрий Михеенко