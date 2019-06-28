«Краснодарского каннибала» приговорили к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 28 июня, судья Прикубанского районного суда Краснодара приговорила 36-ллетнего Дмитрия Бакшеева, признанного виновным в убийстве и надругательстве над телом 34-летней женщины, к 12 годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом корреспонденту “Ъ-Кубань” рассказала адвокат осужденного Юлия Федотова.

Как писал “Ъ-Кубань”, ночь на 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей 43-летней супругой Натальей и ранее им незнакомой 34-летней женщиной распивали водку на углу улиц Дзержинского и Гастелло в Авиагородке. Наталья приревновала мужа к новой приятельнице, после чего женщина потребовала от Дмитрия убить собутыльницу, что, согласно материалам следствия, мужчина и сделал.

«Мы считаем, что обвинение не справедливо, поскольку нет доказательной базы по факту того, что Дмитрий убил эту женщину. Надругательство над телом умершей он не отрицает, но в убийстве не сознается», - рассказала адвокат.

По данным следствия, Дмитрий Бакшеев достал из своего рюкзака нож и убил женщину двумя ударами в грудную клетку, после чего расчленил тело, а фрагментов забрал и принес их в общежитие военного авиационного училища, где жил вместе с Натальей. После следователь обнаружил в холодильнике Бакшеевых фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Эксперты установили, что мясо в холодильнике и на плите супругов битой женщине. В подвале и на прилегающей территории общежития, где жили Бакшеевы, криминалисты нашли останки тела убитой.

У Дмитрия Бакшеева врачи выявили признаки органического расстройства личности и поведения. Наталью Бакшееву признали вменяемой. 27 февраля Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Бакшееву к 10 годам лишения свободы. Адвокаты Дмитрия Бакшеева строили защиту в том числе на том, что не логично обвинять человека в подстрекательстве к убийству, когда сам предполагаемый убийца еще не осужден.

Дмитрий Михеенко