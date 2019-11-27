В орловском охотхозяйстве выявлен вирус АЧС

В Корсаковском районе Орловской области выявлен еще один очаг африканской чумы свиней (АЧС). Губернатор Андрей Клычков подписал указ об установлении карантина на территории Спешневского сельского поселения.

Эпизоотическим очагом установлен участок на территории охотничьего хозяйства «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов». Его площадь составляет 30 кв. м.

В первую угрожаемую зону вошли населенные пункты Спешневского поселения, расположенные на удалении 5 км от очага: Александров, Глинище, Голянка, Образцово, Спешнево, Решетово, Шамов. Во второй угрожаемой зоне оказалась остальная территория Корсаковского района.

Александр Прытков