В Орловской области обнаружили АЧС у дикого кабана

В Корсаковском районе Орловской области установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Эпизоотическим очагом установлен участок площадью 25 кв. м западнее деревни Панарино.

Источник в региональной власти рассказал “Ъ-Черноземье”, что вирус был обнаружен у застреленного кабана. По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, в первой угрожаемой зоне нет крупных свинокомплексов, массового изъятия свиней не ожидается.

В первую угрожаемую зону вошел ряд населенных пунктов в Корсаковском, Новосильском и Мценском районах на удалении 5 км от очага. Вторая угрожаемая зона — остальные территории Спешневского, Алябьевского и Хворостянского сельских поселений. Начались мероприятия по ликвидации АЧС.

Олег Мухин