Он, она и камера



«Коммерсантъ Стиль» начинает подводить итоги. Первое на очереди — российское кино, для которого 2019-й стал годом революции — сексуальной. Количество фильмов с откровенными сценами и не менее откровенными разговорами о плотском резко переросло в качество — не только картинки, но и смысла. Кинокритик Анастасия Рогова разбирается в причинах такого бума, представляет свой список будоражащих картин и выносит каждой свой вердикт.

В 2019 году режиссеры наконец поняли, что эротика может работать на сюжет и даже стать основной этого сюжета, а актеры научились играть в постельных сценах без той забавной неловкости, что отличала практически все постсоветские картины. Причина, кстати, тут не в том, что перестали стесняться. А в том, что в режиссерские кресла село новое поколение молодых авторов, которые, во-первых, не боятся говорить о личном, во-вторых, несут в кино «себя» — то, что волнует их самих. Чаще всего это оказываются такие простые темы, как семья, конфликт отцов и детей, отношения между мужчиной и женщиной и интимная жизнь, как неотъемлемая часть бытия людей любого возраста. Мода на высказывания о самом сокровенном — примета времени, которая, конечно, не могла не отразиться на кинематографе.

«СОДЕРЖАНКИ»

Режиссер Константин Богомолов

Самым ожидаемым эротическим проектом-2019 стали «Содержанки» Богомолова. Показал многосерийный фильм видеосервис START. У продюсера Эдуарда Иоляна была сверхзадача — один метким ударом заявить START как весомого конкурента основным телеканалам, давнишним интернет-кинотеатрам и параллельно доказать, что на сериалы российского производства онлайн-аудитория готова покупать подписку, ну, или, во всяком случае, они могут становиться знаковыми событиями для индустрии. А чем еще привлечь массового зрителя, как не «этим»? После показа первой серии на фестивале «Пилот» моментально расползлись слухи, что такого, мол, наша индустрия еще не видела, что тут полноценные 18+ и слабонервным лучше не смотреть.

На деле оказалось, что фактически вся эротика в первую сцену и вошла. Там есть роскошная дуэль взглядов и бюстов между Марией Фоминой и Александрой Ребенок, действительно очень красивая и соблазнительная, сцена жесткого секса героев Владимира Мишукова и Ольги Сутуловой, но на этом вкусняшки и закончились. А начался обычный сериал про то, что богатые тоже плачут, а небеса карают высокопоставленных чиновников несчастной семейной жизнью и ежедневным унижением перед вышестоящими.

Ничего нового «Содержанки» в искусство не внесли, если не считать того, что Константин Богомолов теперь еще известен и как режиссер многосерийных фильмов. Как ни парадоксально, но в проекте, заявленном как скандальный экскурс в жизнь дорогостоящих обольстительниц, самым сильным местом оказалась сцена похорон. Эрос и Танатос встретились перед камерой, и Танатос победил с уверенным отрывом. Конечно, нельзя не вспомнить смелую работу Дарьи Мороз, которой под финал также досталась очень откровенная постельная сцена, но, кроме как хронометражом, она ничем особенным не выделяется среди многочисленных подобных изображений страсти на камеру. Секс есть, эротика отсутствует.

Есть еще попытка передать грязные возбуждающие разговорчики между персонажами Бурунова и Софьи Эрнст, но на слух это звучит как подстрочник перевода немецкого порно. Тем не менее «Содержанки» все-таки свою миссию выполнили, став локомотивом новой волны эротики в кино, и получили продолжение на второй сезон. Снимать его будет не именитый Богомолов, а дебютантка Дарья Жук, чей «Хрусталь» приятно впечатлил самых придирчивых кинокритиков. Кандидатура идеальна: женский взгляд на тему обеспечен, плюс Дарья опять же не боится говорить о самом сокровенном.

Вердикт: Секс в кино — модно и стильно.

«ВЕРНОСТЬ»

Режиссер Нигина Сайфуллаева

Камерная недорогая картина «Верность» сделала то, что не смогли дорогостоящие блистательные «Содержанки»: расколола общество и заставила всех говорить о том, что показывать можно, а что — упаси господь.

Как часто бывает в последнее время, мнения о «Верности» полярно разделились. Одни объявили ее новым форматом для нашего кино, первым фильмом, не боящимся нарушать табу и называть вещи своими именами, другие — бездуховной порнографией. Особенно возмутила «Верность» критиков старшего поколения, которым одна-единственная по-настоящему откровенная сцена встала поперек горла. Хотя те же критики регулярно ездят на международные кинофестивали, где демонстрируется европейское кино, в котором сейчас таких картин, как «Верность» довольно много (особенно в скандинавском, в чем могли убедиться все зрители внеконкурсных программ ММФК-2019).

В мировом контексте работа Сайфуллаевой не является чем-то новым, но зато для российского кино стала реальным прорывом. Никто еще не говорил о самом земном с такой откровенностью — и с женской стороны. Хотя, кстати, феминисткам картина тоже не зашла. Потому что главная героиня — обычная женщина без прогрессивных взглядов, которая любит своего мужа и секс. Но — упс! — в один не прекрасный момент эти две линии ее жизни перестают пересекаться в одной точке. В то же время зрителю фильм явно понравился. По итогам четырех недель проката в России и СНГ он собрал 100,8 млн руб. Картину производства Premier Studios совместно с компанией «Друг Друга» посмотрели более 370 тыс. зрителей.

«Верность» даже глубже, чем кажется на первый взгляд. Главные герои — молодая супружеская пара. У них все хорошо, оба востребованы на работе, со здоровьем и материальным достатком проблем нет, но постепенно из их жизни уходит секс. Причем по вине мужа.

Жена, которую играет Евгения Громова, начинает искать причину в себе. Если он ее не хочет, значит, с ней что-то не так? На самом деле здесь Сайфуллаева попала, что называется, в яблочко. Не касаясь цифр и данных статистики, в том числе мировой, которая в последнее время дает мрачные прогнозы о том, что потребность в сексе у человечества отпадет уже через два-три поколения, нельзя не вспомнить, что обычно российская женщина во всех неприятностях с противоположным полом склонна винить себя. Изменил? Не удержала. Ушел к другой? Была плохой подругой. И так далее и тому подобное.

Дальнейшее в картине происходит опять же согласно статистике. Окончательно потеряв уверенность в себе и ощущение, что она желанна, жена вступает в несколько случайных связей. И тут оказывается, что найти хороший секс так же сложно, как хорошего человека.

Затем измена всплывает наружу, и... конечно же, вся общественность крупного регионального города, где живут герои, объявляет изменницу шлюхой. XXI век на дворе, а в России до сих пор мужчинам изменять можно и нужно, а если женщина позволит себе разнообразие в отношениях, то сжечь, ведьму. Что касается той самой откровенной сцены, возмутившей противников картины,— когда герой Александра Паля и героиня Евгении Громовой занимаются порывистым сексом на кухне, сначала на подоконнике, затем на табуретке, то она одна из самых лучших и красивых эротических сцен за всю новейшую историю российского кино (а до того их и не было почти). Свет, драматургия, работа оператора — все безупречно.

Фильм во многом состоялся благодаря органичности, таланту и смелости Евгении Громовой. Она не сыграла, а прожила. Кроме нее лучшее в «Верности» — диалоги. Герои разговаривают как живые люди, и ровно о том, о чем говорят на кухнях и в спальнях.

«ТЕКСТ»

Вердикт: Говорить о сексе — можно. И не только в кино.

Режиссер Клим Шипенко

Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского, конечно же, кино остросоциальное, но взволновало оно всех не только политическим подтекстом — этого добра у нас в последнее время хватает, что на больших, что на малых экранах, но и внезапной убийственной эротической сценой, снятой с максимальной правдоподобностью на мобильный телефон.

Как в голову Клима Шипенко пришла гениальная идея показать описанное в книге именно таким способом — неизвестно, но задумка на сто процентов удалась. По сюжету Илья, которого сыграл Саша Петров, смотрит видео в телефоне своего убитого врага. На котором этот враг и его любимая занимаются сексом в изрядном подпитии. Участвовали в съемке Иван Янковский и Кристина Асмус, но вся фактура легла на хрупкие женские плечи. Получилось действительно почти порно, во всяком случае, особо впечатлительные зрители даже покидали залы.

Поэтому вместо вопросов о судьбах родины журналисты допытывались у Петрова и Асмус про эротику: как вы решились, какие ощущения и т. д.? Так одна мощная откровенная сцена едва ли не перекрыла всю политику и вопросы о вечном. Зато наконец-то оправдала себя возрастная маркировка, чуть ли не впервые использованная по делу. 18+ стоит еще и благодаря обилию непечатных выражений, которые употребляют герои, но в широком прокате все было запикано. Зато на официальном онлайн-ресурсе фильм можно посмотреть без купюр: и эротику, и мат.

«ЛЮБИ ИХ ВСЕХ»

Вердикт: Качественная сцена секса не повредит ни одному фильму.

Режиссер Мария Агранович

Дебютантка Мария Агранович и гуру российского продюсерского кино Сергей Сельянов решили снять кино, близкое по духу «Содержанкам», только максимально дешево. Получилось примерно то же, что получается, когда заказываешь Gucci на «Алиэкспресс».

Еще с «Кинотавра» картину заявляли как историю роковой соблазнительницы, которая с полужеста-полувзгляда способна совратить любого богатого мужчину. И так глубоко запустить в него свои острые коготки, что он забудет еду и сон и будет мечтать лишь о ночи с новой Клеопатрой. Короче, все по сценарию из мечты Тоси Кислицыной: «Вот иду я по улице, а все встречные ребята столбенеют. А те, кто послабее, падают-падают-падают и сами штабелями укладываются».

Ставка была на дебютантку Алену Михайлову, которая играла помесь Лолиты с Анжеликой, маркизой ангелов. Но все-таки помимо сексапильности в кино неплохо бы какие-то актерские навыки иметь и опыт, поэтому персонаж Михайловой не впечатляет. Равно как и все постельные сцены. Вернее, не впечатляет постельная сцена между героиней Михайловой и героем Александра Кузнецова — такой неловкой эротики в отечественном кино полно. Зато впечатляют — правда, не в лучшую сторону — постельные игрища роковой Лолиты и богатого старца в исполнении Сергея Гармаша. Причем показанные неоднократно.

Трудно понять, чего хотел этим добиться режиссер. То, что героине очень противно, ясно было еще с первого раза. Ларс фон Триер в «Нимфоманке» добился, чтобы зрители в зале испытали настоящий оргазм. Агранович пошла дальше в намерении добиться физиологической реакции — чтобы зрителей стошнило. И была близка к своей цели — на этих моментах отчаянно хочется закрыть глаза. И вовсе не от великой силы искусства, а неловкости от происходящего перед камерой. Хотя в целом фильм для дебюта вполне хорош, но в деле сексуальной революции вряд ли может встать в первый эшелон.

«В ПОСТЕЛИ»

Вердикт: Секс в кино — средство, а не самоцель.

Режиссер Шота Гамисония

Веб-сериалы все увереннее заявляют о себе, в России даже с успехом проходит фестиваль Realist Web Fest, и, конечно же, рано или поздно кто-то должен был выступить в эротическом жанре и в таком формате. Первый сезон «В постели» вышел в 2018 году, а в 2019-м был на смотре «Пилот» анонсирован и второй. Правда, когда выйдет, пока не совсем понятно. В первом сезоне снимался Денис Шведов (когда только успел?). Сезон насчитывал десять серий от 5 до 7 минут времени. Место действия — в названии проекта.

Суть действия — как стать счастливым хотя бы здесь и сейчас. Не сказать, что эротика тут блестяща, а идея покоряет новизной, но все-таки не так много у нас фильмов для взрослых не в смысле секса, а в смысле нормального разговора на такую на самом деле важную тему, как интим. За пять минут зрители вместе с героями проживают маленький кусочек жизни, интимность которого подчеркивает ограниченность локации, приглушенный свет и «подглядывающая» камера. Что во втором сезоне — узнаем очень скоро.

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