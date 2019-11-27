В суд передано уголовное дело воронежского борца с организованной преступностью

Прокуратура передала в Центральный райсуд Воронежа уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступности ГУ МВД по Воронежской области 37-летнего Александра Чалого. Об этом сообщили в ведомстве. Александра Чалого подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, бывший полицейский с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника две взятки «за совершение действий (бездействий)» по уголовному делу в отношении гендиректора сельхозпредприятия «Рикон» Владимира Точилина. Александра Чалого задержали по подозрению в получении 3 млн руб., а позже следствие выявило 1 млн руб. взятки от юриста агрария.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полковнику добавили миллион».

Александр Прытков