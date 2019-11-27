Российским баскетболистам достался хорватский вариант Бороться за путевку на Олимпиаду в Токио спортсмены будут в Сплите

Жеребьевка мужской баскетбольной квалификации выбрала в конкуренты сборной России в борьбе за путевку на Олимпиаду в Токио пять команд, из которых три можно назвать очень крепкими. Это немецкая, бразильская и хорватская сборные. Последняя опасна вдвойне: квалификационный турнир с участием россиян пройдет на ее площадке — в Сплите.

В среду состоялась жеребьевка олимпийской квалификации в баскетболе. Для женской сборной России она была неактуальна: сборная не получила право играть в отборе. Мужская получила, пробившись в сентябре во второй групповой раунд чемпионата мира в Китае.

На жеребьевке были сформированы составы четырех турниров с участием 24 соискателей путевок — на каждый, соответственно, выделена всего одна. Сборная России попала в тот, который в конце июня, то есть за месяц до открытия Олимпиады в Токио, примет хорватский Сплит.

У турнира будет двухступенчатая система проведения. Шестерка разбита на две группы. В российскую попали сборные Германии и Мексики, в другую — сборные Хорватии, Бразилии и Туниса. По две лучшие команды из тройки выходят в короткий play-off из двух стадий — полуфиналов и финала за единственную путевку.

Заработать путевку сборной России будет непросто. Команд-монстров среди ее конкурентов нет, но три (то есть все, кроме тунисской и мексиканской) представляют очень серьезную угрозу.

Сборные Германии и Бразилии участвовали в китайском мировом первенстве. Немцы сошли уже на первом этапе, а бразильцы, как и россияне, добрались до второго, победив крепких греков, новозеландцев и черногорцев. Даже несмотря на поражения в этом раунде от чехов и американцев, они вполне могли выйти в play-off, но подвела плохая разница мячей.

Есть у бразильцев, правда, очевидный минус. Их игра слишком зависела от ветеранов, давным-давно прошедших свой пик, вроде Андерсона Варежана, Алекса Гарсии, Марселу Уэртаса, Леандру Барбосы. Адекватной замены «динозаврам» у сборной Бразилии нет. Немецкий состав, может быть, чуть менее ярок в плане имен, бэкграунда игроков, но помоложе. И в нем есть баскетболисты с опытом НБА.

Самый же опасный конкурент — это, безусловно, хорваты, хотя они на чемпионат мира вообще не прошли. И из-за статуса хозяев и из-за кадровых возможностей.

За сборную Хорватии играют два баскетболиста, по нескольку лет выступающих в НБА и имеющих там неплохую статистику. Это Боян Богданович из «Юта Джаз» и Дарио Шарич из «Финикс Санс». Кроме них хорватская заявка может быть заполнена целой группой классных игроков из различных европейских лиг, неоднократно выступавших на топ-турнирах, таких как Марко Попович, Марко Томаш, Крунослав Симон. И откровенно слабых мест в этой заявке не найдешь — более или менее хороши хорваты на всех позициях.

Арнольд Кабанов