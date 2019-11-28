Камень на шею

Для многих Новый год — главный праздник в году. Нарядная елка, фейерверки, гирлянды, шампанское делают этот праздник сверкающим и ярким. Сезон праздничных вечеринок, торжеств, корпоративных собраний, семейных встреч вот-вот начнется. Самое время задуматься о подарках, нарядах и украшениях! Самый простой способ добавить образу блеска, будь то сочетание с простым шелковым платьем или пышным вечерним пальто из парчи — надеть роскошное колье.

Выбирать всегда лучше сначала по стилю, а уж потом по бюджету. Универсальные бриллиантовые чокеры подойдут и к брючному костюму, и к вечернему платью, будут уместны и на корпоративе, и в театре. Такие колье есть у Cartier в линии украшений с бриллиантами Reflection, у Bvlgari в коллекции Serpenti, у российских ювелиров Mercury и у американцев De Beers. Это беспроигрышный вариант, который легко сочетать с чем угодно и носить несколькими поколениями вместе.

Chanel High Jewelry, колье Foulard, желтое и белое золото, платина, оникс, эмаль, мандариновые гранаты, цавориты, красная шпинель, бриллианты

Если хочется чего-то более оригинального, стоит обратить внимание на цветные драгоценные камни, желтое и розовое золото. Роскошное мягкое колье Delilah из золотых звеньев от Boucheron заменит шелковый шарф, а уникальное колье Foulard из новой коллекции высокого ювелирного искусства Le Paris Russe de Chanel, мастерской работой по эмали напоминающее павловопосадский платок, станет центром притяжения любого вечера. Длинные колье всегда обращают на себя внимание.

Messika, колье Pink Temptation, розовое золото, розовый и белые бриллианты

Чокер с крупным розовым бриллиантом от Messika можно носить с обычной белой рубашкой и джинсами и уже выглядеть нарядно. С вечерним платьем эффект только усилится. Короткое колье Tiffany & Co. из новой коллекции Blue Book c золотой бабочкой придаст образу ретро настроение в духе ар-деко. А роскошные бриллиантовые колье Chopard и Chaumet с цветными бриллиантами достойны выхода на красную ковровую дорожку.

Rubeus, колье Imperial, белое золото, александрит (69,37 карат), горный хрусталь, шпинели, бриллианты

Особенно стоит отметить работу бренда Rubeus с редчайшим александритом инвестиционного веса в 69,37 карата — необычный камень, барочный дизайн, бренд с российскими корнями делают это колье особенным. Интересно и совместное творчество Atelier Swarovski с нью-йоркским ювелиром Пейдж Новик — в нем использованы только искусственно выращенные бриллианты.

Екатерина Зиборова