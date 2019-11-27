Первый среди равных

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об облачной услуге на мощностях Christofari.

12 декабря компания SberCloud открывает коммерческий доступ к самому мощному суперкомпьютеру в России — с этого дня любой организации в России станут доступны его вычислительные ресурсы.

Суперкомпьютер Christofari был разработан Сбербанком и его облачной «дочкой» SberCloud, создавался в партнерстве с компанией NVIDIA, а его основой стали новейшие вычислительные модули NVIDIA DGX-2. В результате разработчикам удалось добиться впечатляющей производительности в 6,7 петафлопс. Таких показателей Christofari достиг в синтетическом тесте LINPACK. Для сравнения — это в 57 тыс. раз выше производительности MacBook Pro нынешнего года.

В начале ноября на международной конференции AI Journey Сбербанк и SberCloud впервые представили Christofari, а несколько дней назад он занял 29-е место в престижном мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP500 и официально стал самым мощным вычислительным кластером в России.

Столь высокий результат позволил России подняться на 13-е место по суммарной мощности национальных суперкомпьютеров в мировом рейтинге TOP500. Ранее в этом рейтинге было только два представителя от нашей страны: «Ломоносов-2» из МГУ и «СуперЭВМ» главного вычислительного центра Росгидромета.

Еще две важные особенности Christofari. Первая — он создан специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. И вторая — его мощности будут доступны клиентам в облаке. Это позволит любым организациям — от высокотехнологичных стартапов, до крупных коммерческих и госкомпаний и научно-исследовательских институтов — получить к Christofari доступ в режиме онлайн. Клиенту надо просто зайти на сайт, подписать договор и начать работать.

При этом ограничений по сферам использования нет. Ритейл, телекоммуникации, биология и медицина, банковская и нефтегазовая сферы – все отрасли, где требуется высокопроизводительные вычисления и машинное обучение.

Выходит, что раньше в России суперкомпьютеры служили интересам конкретных организаций и возможности работы с ним для других участников рынка были ограничены. Christofari же, сейчас являясь самым мощным в стране, становится доступным для всех облачным инструментом для работы с искусственным интеллектом.