Изменена структура администрации Тамбова

Депутаты тамбовской гордумы утвердили новую структуру мэрии, сообщила пресс-служба администрации облцентра. Как пояснили в администрации, ее реструктуризацию планировал еще прежний мэр Сергей Чеботарев, «однако озвученное тогда решение не было реализовано». Новый мэр Наталия Макаревич предложила свой вариант.

Согласно ему, ликвидируется вакантная должность первого заместителя. Курируемые им ведомства (правовое и кадровые управления, документооборот, информационная политика, связь, работа с обращениями граждан) перераспределяются между оставшимися вице-мэрами.

Кроме того, объединяется ряд комитетов и управлений. Вместо комитета по экономике и комитета по инвестициям и стратегическим проектам создан комитет по национальным проектам, экономике и инвестициям. Комитет архитектуры, развития и реконструкции и комитет градостроительства объединены в комитет архитектуры и градостроительства. Управление делами и управление документационного обеспечения реорганизованы в управление делами и документационного обеспечения. Вместо комитета по информационной политике и информационного управления создано управление информационной политики.

Также меняется функционал нескольких ведомств. Комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту переименован в комитет по молодежной и социальной политике, физкультуре и спорту. Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию упразднен, а его функции по охране и защите прав несовершеннолетних, опеке и попечительству перешли в комитет образования.

В пресс-службе мэрии добавили, что объединение «будет сопровождаться оптимизацией внутренней структуры для повышения эффективности использования кадрового потенциала». Как считают в администрации, изменения позволят «определить более четкую зону ответственности» чиновников, исключить дублирование функций и упростить взаимодействие органов. «Дополнительных ассигнований из бюджета на указанные цели не потребуется»,— подчеркнули в пресс-службе.

Александр Прытков