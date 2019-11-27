Ароматизаторы не хотят пускать в сидр

Бизнес предупредил о махинациях на рынке алкоголя. «Опора России» предложила ограничить использование ароматизаторов в натуральных напитках брожения. Добавки дают возможность выпускать такие напитки под видом слабоалкогольных коктейлей. Для этого «Опора России» просит Росалкогольрегулирование поменять технический регламент. Документ вступит в силу с 2021 года, и нынешняя его редакция дает больше возможностей для появления на рынке некачественных напитков.

Об этом “Ъ FM” рассказал член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин: «Есть сидр ароматизированный, в котором никак не ограничено использование ароматизаторов. Выйдет сидр ароматизированный со вкусом джина-тоника, но на самом деле это будет не сидр, в нем не будет ни грамма яблока, а будет ароматизатор “джин-тоник”.

Технический регламент дает широкую возможность легализации алкогольных коктейлей с добавлением этилового спирта.

А стало быть, только за первый год бюджету может быть нанесен ущерб порядка 10 млрд руб. Единственный выход, который устраивает всех, это внести изменения в технический регламент в части ограничения использования этих ароматических добавок».

В «Опоре России» подчеркнули, что в стране и так продают коктейли под видом натуральных напитков. Но для производителей это во многом вынужденная мера, пояснил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: «15 лет назад это был гигантский рынок слабоалкогольных напитков — около 500 млн литров в год. Потом начались гонения, напитки объявили врагом молодежи, повысили акцизы. В этом году произведут не более 100 млн литров слабоалкогольных напитков. Куда делись 400 млн литров — рассосались по другим сегментам? Никто раньше не подделывал какие-то винные напитки. Нужно, чтобы государство восстановило этот сегмент. Как? Пусть оно и думает. Технологически, административно, фискально, акцизно — государство само их уничтожило, пусть теперь соберут обратно в один сегмент».

Отдельные производители предлагали установить минимальную цену на слабоалкогольные коктейли и лицензировать натуральные напитки. В Минфине эти идеи отвергли.

Илья Сизов