Логопарк «Кольцовский»: въезд для грузовиков законен и открыт

Проезд в логопарк «Кольцовский» (ГК «Атлас Девелопмент») для транспорта открыт, заявил директор по проекту логопарка Дмитрий Коньков. «Никакой опасности для работы резидентов нет, все действуют в штатном режиме. На въезде в логопарк установлен знак "Движение грузовых автомобилей запрещено". При этом с декабря 2014 года действует поправка, которая не препятствует движению транспортных средств без прицепа, масса которых не превышает 26 т, обслуживающих объекты в зоне действия знака. Поэтому доступ у грузовиков к распределительному центру и другим объектам есть и он законен», — рассказал он, добавив, что такие грузовики могут проезжать только по путевым листам.

О том, что администрация Екатеринбурга по предписанию ГИБДД заблокировала подъезд к распределительному центру «Кольцовский», вчера на заседании комиссии гордумы по безопасности сообщил депутат Владимир Стругов. Он поставил под сомнение такую меру, поскольку в логопарке работают крупные арендаторы, среди которых X5 Retail Group,СМАК, ТЦ «Боевой», сервисный центр специализированной дорожно-строительной техники РТА, автотехцентр «ГАЗ», сервисный центр Mantrac Cat. Начальник городского отдела ГИБДД Вадим Буйдалин объяснил установку знака нарушениями норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург. По его словам, собственнику и резидентам парка неоднократно объяснялось, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черниховского. Собеседники, знакомые с ситуацией, утверждают, что с просьбой поставить знак к властям обратился уральский полпред Николай Цуканов, который неоднократно наблюдал там скопление грузовиков.

По словам Дмитрия Конькова, большегрузы и автомобилисты давно паркуются на обочине в связи с чем логопарк вместе с резидентами неоднократно просили ГИБДД найти решение этой проблеме. «В итоге мы добились того, что был установлен только знак «Парковка запрещена», который не решил проблему. Также неоднократно нами поднимается вопрос установки временного поста ГИБДД на въезде в логопарк для контроля выполнения предписания дорожного знака. Это задача ГИБДД — выявлять нарушителей ПДД и следить за выполнением правил. Для логопарка сложившаяся практика нарушения парковки создает сложности с заездом и организацией нормально дорожного движения. Но вот мы получаем очередное радикальное решение чиновников, в ответ на просьбы найти решение и помочь с нарушителями», — прокомментировал он.

Он напомнил, что проектом планировки территории, который был утвержден главой Екатеринбурга в 2016 году, предусматривается въезд и выезд на Сибирский тракт. «Никаких комментариев по особым требованиям к безопасности в связи с движением особо охраняемых лиц ни от администрации города, ни от ГИБДД на момент согласования не поступало. Данный вопрос неожиданно возник только в октябре 2019 года. Письменных указаний, предупреждений, обращений в адрес резидентов логопарка на этот счет не было», — добавил Дмитрий Коньков. По его словам, сейчас по ситуации с транспортной схемой ведется выработка решения, которое устроит и резидентов, и ГИБДД, и мэрию.

Татьяна Дрогаева