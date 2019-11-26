Власти Екатеринбурга заблокировали крупнейший логопарк

Администрация Екатеринбурга по предписанию ГИБДД заблокировала подъезд к распределительному центру «Кольцовский». Как сообщил на заседании комиссии гордумы по безопасности депутат Владимир Стругов, мэрия установила знак «движение грузовых автомобилей запрещено». «Там располагается ряд организаций, которые ежегодно платят в бюджет Свердловской области порядка 5 млрд руб. Возникает вопрос об адекватности данной меры, потому что данный знак ставит под вопрос весь смысл работы логопарка»,— отметил он.

По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, причиной установки знака стали нарушение норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург. «Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные»,— уточнил он. Господин Буйдалин отметил, что собственнику и резидентам парка неоднократно объяснялось, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черниховского. «Сибирский тракт не предназначен ни для стоянки, ни для движения большегрузного транспорта»,— добавил Вадим Буйдалин.

Логопарк «Кольцовский» находится на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов. Проект планировки территории был утвержден в 2016 году, строительство началось в 2017 году. Первая очередь была сдана в 2019 году. До 2025 года предполагается строительство второй очереди. Среди резидентов логопарка — X5 Retail Group и хлебокомбинат «СМАК». Логопарк включает 400 тыс. кв. м,