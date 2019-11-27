На решение коммунальных проблем Кубани направят 8 млрд рублей

Сегодня, 27 ноября, на пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края парламентарии утвердили сумму, которая будет выделена из краевой казны на решение коммунальных проблем региона. В частности, речь идет о строительстве водоводов общей протяженностью 150 км, социальных выплатах молодым семьям на приобретение и возведение жилья. Дополнительно на эти цели будет выделено свыше 8 млрд руб.

Как сообщают в пресс-службе ЗСК, предлагается произвести перераспределение финансирования отдельных мероприятий по госпрограмме по развитию ЖКХ региона. В 2020 году объем выделяемых средств увеличится почти на 1,3 млрд руб., в 2021 - на сумму свыше 1,7 млрд руб.

«Проблемы с качественной питьевой водой у нас есть в целом ряде населенных пунктов. Недостаточно ею обеспечены и крупные города, такие как, к примеру, Новороссийск. Без решения этих вопросов мы не сможем должным образом реализовать направления нацпроекта “Жилье и городская среда”, - прокомментировал председатель кревого парламента Юрий Бурлачко.

Помимо этого, депутаты в рамках пленарного заседания согласовании выделение из бюджета 1 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков. Эти деньги планируется направить «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 27 ноября депутаты ЗСК приняли в первом чтении бюджет региона на ближайшую трехлетку. Так, с 1 января на 3,8% будут индексированы зарплаты бюджетников, а также региональные социальные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и стипендии. Аспекты социальной сферы и экономики края будут охвачены в 26 госпрограммах Краснодарского края с общим объемом финансирования порядка 275,7 млрд руб., из которых 31,8 млрд руб. в 2020 году будут направлены на реализацию нацпроектов.

«В конечном счете, основная цель реализации этих программ – повышение уровня и качества жизни людей. В этой связи надо отметить важный момент – в бюджете заложено 1 млрд 330 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий», - прокомментировал Юрий Бурлачко.

Дмитрий Михеенко