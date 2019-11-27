В Москве и Подмосковье не нашли суррогатного топлива на заправках

Росстандарт не обнаружил суррогатного топлива на автозаправках в Москве и Подмосковье по итогам проверок за девять месяцев, сообщили ТАСС в Минпромторге. В течение года нарушений по физико-химическим показателям обнаружено не было.

Накануне «Известиям» сообщили в Росстандарте, что около 15% дизельного топлива в России является суррогатным. Больше всего подделок было обнаружено в зимнем топливе: здесь каждый четвертый литр — суррогат. Доля поддельного бензина составила 3,5%. По итогам проверок доля некачественного топлива в целом составила 8,8%.

Напомним, Минпромторг совместно с Росстандартом ранее объявили о разработке новых мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС, среди которых — введение дополнительных оснований для проведения внеплановых проверок и контрольных закупок на заправках.

О «сером рынке» топлива в России читайте в материале “Ъ FM” «Самопальные АЗС, "самовары" и недолив».