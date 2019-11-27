ВТБ готов привлечь около 80 млрд рублей частных инвестиций в проект Восточного скоростного диаметра

ВТБ готов привлечь около 80 млрд рублей частных инвестиций в проект Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), более известного под названием Восточный скоростной диаметр. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами регионов на запуске трассы М-11.

«Широтная магистраль — большой и крайне важный проект для города. Его пока ни в каких планах нет. Мы с городом ведем разработку. Мы готовы привести половину инвестиций — около 80 млрд рублей. Частных инвестиций»,— подчеркнул господин Костин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что правительство РФ одобрило проект строительства Широтной магистрали, он включен в список потенциально приоритетных федеральных проектов, для которых требуется подтвердить финансирование.

Яна Войцеховская