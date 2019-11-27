Экс-сотруднику таможни в Петербурге дали условный срок за мошенничество почти на 2 млн рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Западной оперативной таможни Захару Сычеву. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Центрального района Петербурга.

По версии следствия, Сычев в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года совершил хищение у потерпевшего денежных средств в размере более 1,8 млн рублей. Сделано это было путем обмана — экс-таможенник убедил гражданина, что якобы может повлиять на принятие любого решения в его пользу компетентными должностными лицами из числа руководства СЗОТ СЗТУ ФТС России. При этом о каком конкретно деле шла речь, в прокуратуре не уточнили.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил Сычеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге под домашний арест отправлены и.о. начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Алексей Кокшаров и его подчиненная Юлия Шустова. Их обвиняют в получении взятки.