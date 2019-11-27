УРАЛХИМ И ФосАгро увеличивают объемы перевозок в вагонах ПГК по Горьковской магистрали

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года увеличил объем перевозок химических и минеральных удобрений на 45% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 53 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 41%, до 83 млн т-км.



«Вырос спрос на вагоны ПГК со стороны ключевого клиента — «Кирово-Чепецкого химического комбината им. Б.П. Константинова» (КЧХК, филиал ОХК «УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке). Объем погрузки предприятием увеличился на 43%, до 50,4 тыс. тонн. Специалисты филиала традиционно обеспечивают клиенту высокий уровень сервисного обслуживания. В этом году мы начали также перевозить продукцию Группы «ФосАгро» в рамках сервисного контракта», — рассказал директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Основной прирост наблюдался в сегменте азотных удобрений — рост на 42%, до 46 тыс. тонн. Прочие удобрения выросли в 1,5 раза, до 7 тыс. тонн.

Объем перевозок во внутреннем сообщении составил 43 тыс. тонн, что 39% выше уровня 2018 года. Грузы следовали по Горьковской железной дороге, а также в адрес грузополучателей на Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Московской магистралях.

Экспортные перевозки увеличились на 74%, до 10,5 тыс. тонн. Основной грузопоток пришелся на Латвию и Эстонию.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.