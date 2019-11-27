ВЦИОМ: из России хочет навсегда уехать меньше 5% молодежи

За границу на постоянное место жительства хотят переехать 4,8% граждан младше 35 лет, следует из опроса ВЦИОМа, результаты которого приводит РБК. Вчера, 26 ноября, исследование об эмиграции опубликовал «Левада-центр». По этим данным из страны хотят уехать 53% молодых людей.

ВЦИОМ утверждает, что 41% хотят выехать за границу временно, чтобы посмотреть мир, получить образование или поработать. По этому опросу не намерены переезжать за рубеж 40% жителей до 35 лет. Исследование проводилось с 21 октября по 1 ноября.

«Левада-центр» утверждает, что в России усилились эмиграционные настроения. Уехать из страны хочет каждый пятый опрошенный — 21% против 17% в 2014 году. Значительно увеличилась доля желающей уехать среди молодежи в возрасте до 24 лет — с 22% в 2015 году до 53% в 2019 году. Основными причинами респонденты называют желание обеспечить достойное будущее детям, а также экономическую и политическую ситуацию в стране.

Почему больше половины молодежи хочет покинуть страну — в материале “Ъ FM” «Перспективы меняют гражданство».