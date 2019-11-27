Китай впервые обошел США по числу диппредставительств

Аналитический Lowy Institute опубликовал очередной Lowy Institute Global Diplomacy Index — рейтинг стран по количеству дипломатических представительств в мире.

По данным института, впервые мировым лидером по этому показателю стал Китай, который сместил США с первой строчки рейтинга. Сейчас у Китая 276 диппредставительств в других странах, в том числе 169 посольств и 96 консульств. США же отстали по итогам нынешнего года от КНР на 3 представительства: их у Соединенных Штатов сейчас 273.

«В широком смысле консульства облегчают экономическое сотрудничество между странами, а посольства являются основой политических отношений,— комментирует результаты рейтинга ведущий автор Бонни Блей из Lowy Institute.— Результаты говорят о том, что сеть зарубежных консульств Китая стала опорой Пекина в реализации его экономических амбиций».

За Китаем и США в рейтинге расположились Франция (267-е) и Япония (247-е), а замыкает пятерку Россия, у которой 242 диппредставительства по всему миру.

Кирилл Сарханянц