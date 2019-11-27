Jaguar представит обновленный F-Type в декабре

Компания Jaguar представит обновленный спорткар F-Type в декабре 2019 года, сообщает британский автопроизводитель.

Как следует из видеотизера, опубликованного на официальном канале Jgauar на YouTube, автомобиль продемонстрируют публике 2 декабря. Никакой информации о технических характеристиках новинки и перечне обновленных деталей пока нет.

Напомним, ранее появилась информация, что в Jaguar не исключают возможности превращения спорткара F-Type в новом поколении в электромобиль или среднемоторную модель.