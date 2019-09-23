Новый Jaguar F-Type может стать среднемоторным

Компания Jaguar не исключила возможности превращения спорткара F-Type в новом поколении в среднемоторную модель, сообщает Autocar.

По данным издания, бывший главный дизайнер британского автопроизводителя Ян Каллум во время работы в Jaguar подготовил несколько вариантов новой модели, включая переднемоторный спорткар (как текущее поколение), так и среднемоторное купе. При этом дизайн новинки будет выполнен в стилистике концепт-кара Jaguar C-X75 2010 года (на фото).

Переднемоторный автомобиль рассчитан на использование двигателей внутреннего сгорания, тогда как среднемоторная модель подразумевает переход на электрическую силовую установку. Пока никакой информации о новом спорткаре нет, но не исключено, что он разделит платформу с новым BMW i8 в рамках сотрудничества британского и немецкого автопроизводителей или же получит адаптированную платформу от электрокроссовера Jaguar I-Pace.

Напомним, ранее появилась информация, что в Jaguar не исключают возможности превращения спорткара F-Type в новом поколении в электромобиль.