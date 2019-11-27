Шакро Молодой заявил, что не знает фигурантов дела Дрыманова

Вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, выступил по видеосвязи из колонии в Краснодарском крае в суде по делу бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России. Он заявил, что не имеет никакого отношения к делу и его фигурантов не знает, передает РБК.

«Меня уже спрашивали, я рассказал все, что знаю. К этому делу я вообще не имею отношения, лиц этих не знаю, ни с кем из них не пересекался»,— сказал Захарий Калашов. После этого гособвинитель огласил показания, которые Шакро давал ранее. Тогда Захарий Калашов сказал, что не входит в преступную иерархию и не имеет прозвища в криминальном мире, ни с кем из обвиняемых следователей не знаком.

Шакро Молодой выступал по делу экс-главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, экс-начальника управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко и экс-руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко. По версии следствия, они получили $1 млн за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Его называют подручным Шакро.

Более подробно Захарий Калашов рассказал о знакомстве с основателем сети ресторанов «Якитория» Олегом Шехаметовым, которого обвиняют в даче взятки следователям, и о встрече с Андреем Кочуйковым в здании управления СКР по ЦАО Москвы. Якобы Шакро узнал о следственных действиях от знакомого и решил увидеться с ним хотя бы в коридоре. Шакро Молодой сказал, что предложил Итальянцу рассказать следователям правду. Как отмечает РБК, следователи не задали Шакро вопрос, как он прошел в коридор управления СКР по ЦАО.

Как обвиняемые генерал и два полковника оценили следствие, проведенное ФСБ,— в материале “Ъ” «С таким беспределом встречаюсь впервые».