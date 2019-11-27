«Ростоваэроинвест» может ликвидировать ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в судебном порядке

АО «Ростоваэроинвест» рассматривает возможность обращения в арбитражный суд с иском о ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», говорится в официальном сообщении «Ростоваэроинвеста». Обращение в суд в сообщении называется «вынужденной мерой»», обусловленной тем, что «Группа Агроком» уже трижды блокировала решение о ликвидации ОАО.

Напомним, «Ростоваэроинвест» и «Группа Агроком» являются крупнейшими акционерами ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», которое было оператором старого аэропорта Ростова. В конце 2017 года он был выведен из эксплуатации в связи с началом работы нового аэропорта «Платов». В «Ростоваэроинвесте» считают, что существование ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» теперь не имеет смысла, поскольку оно не осуществляет основной деятельности — приема и отправки самолетов, и предлагают ликвидировать компанию. В «Группе Агроком» настаивают на сохранении ОАО, предлагая использовать его имущественный комплекс для ведения какого-либо другого бизнеса.

О позиции совладельцев ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» — в материале “Ъ-Юг” «Спор в мажоритарных тонах»

Сергей Иванов