«Как все любопытно складывается»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о Samsung Galaxy Fold.

Самым любопытным событием этого года в мобильном мире, пожалуй, можно считать выход на рынок смартфонов с гибкими экранами. Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X и реанимированная или возрожденная Motorola RAZR. Последняя пара до России, по разным причинам, пока еще не добралась. А вот корейское воплощение гибкого экрана продается, и я протестировал новинку Samsung. Было очень любопытно, спешу поделиться наблюдениями.

Пожаловаться на автономность флагманов Galaxy прошлых лет сложно. И в этом аспекте модель Fold мне показалась еще лучше. При средней активности использования его уверенно хватает на два дня. Не знаю, что именно сделали инженеры и разработчики Samsung, кроме установки пары отдельных батарей, но это работает превосходно.

Правда, на особенности аккумулятора обращаешь внимание уже в процессе. Первые и самые мощные впечатления вызывает, конечно, гибкий экран. Поражает? Безусловно! Galaxy Fold на 100% имиджевый смартфон. Много раз просто открывал и закрывал его, не скрою, часто чтобы впечатлить окружающих. Кстати, почти все время теста я провел со смартфоном в США. И американцы очень открыто восхищались новинкой. И сгибающийся дисплей — единственное, что всех интересовало в Galaxy Fold.

Есть ли в таком экране практический смысл? Заметно меньше имиджа. Да, в раскрытом виде это планшет. Читать, серфить в интернете или играть на таком экране удобнее, чем на обычном смартфоне. Но есть сразу несколько но.

Вопрос адаптации приложений. Например, Instagram, пока еще популярный настолько, что на него стоит обращать внимание, оказался не готов к новинке Samsung. Все вертикальные фото и видео просто обрезаются. Увидеть их на развернутом дисплее полностью невозможно. Широкоформатное кино на нем получает ощутимые черные полосы сверху и снизу и, по сути, картинка не больше, чем на крупных смартфонах других вендоров. Кроме того, блок селфи камер, который на Galaxy Fold убрали в правый верхний угол, трудно не замечать в некоторых сценариях.

К качеству съемки в новинке вопросов нет, все хорошо, кроме количества самих камер и количества мест, где их расположили. Я понимаю, что это следствие или даже необходимость конструкции, но есть версия, что хватило бы трех камер на внешней стороне, там, где расположен маленький дисплей. С ним, кстати, тоже не все гладко. Открыть приложение на нем, а потом продолжить на большом экране без перезапуска или потерь в масштабе можно в небольшом количестве случаев. Например, в игре Asphalt 9 это работает идеально, а в мобильной Call of Duty уже нет.

Самые частые или тревожные вопросы, которые я получал относительно Galaxy Fold, это качество полимерного экрана и заметность складки на нем. Последняя, как ни удивительно, не беспокоит вовсе, а стекло там на ощущения от прикосновений не влияет.