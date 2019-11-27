Производители пальмового масла утратили право на налоговые льготы в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, отменяющий с 1 января 2020 года для индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся производством рафинированного и нерафинированного пальмового масла, а также его фракций, льготной налоговой ставки в размере 0 процентов. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Налоговая ставка для таких производителей пальмового масла, применяющих упрощенную систему налогообложения, составит 7 процентов от доходов.

Как ранее пояснял автор законопроекта, депутат ЗакСа Денис Четырбок, такая мера необходима для того, чтобы повлиять на потребление вредных продуктов.