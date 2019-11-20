Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот

Петербургские парламентарии поддержали инициативу об отмене упрощенной схемы налогообложения для производителей пальмового масла. Теперь налоговая ставка для таких представителей бизнеса составит 7%. Поправка принята Заксобранием в третьем чтении.

Как пояснил глава комитета по законодательству ЗакСа и автор инициативы Денис Четырбок, такая мера необходима для того, чтобы повлиять на потребление вредных продуктов. Пальмовое масло широко используется в пищевой промышленности. Некоторые производители, несмотря на запрет, могут использовать техническое пальмовое масло, провоцирующее онкологические заболевания.