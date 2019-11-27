Депутаты от «Единой России» пока не решили, примут ли Евгения Лазарева во фракцию
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода от «Единой России» взяли паузу, чтобы подумать о возможном включении в состав партийной фракции депутата Евгения Лазарева. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе гордумы, депутаты приняли заявление от господина Лазарева, но решения по этому вопросу пока не приняли. В «Единой России» хотят убедиться, что попросившийся к ним во фракцию депутат действительно не является членом КПРФ.
После избрания в гордуму Евгений Лазарев вошел во фракцию КПРФ. Коллеги-комунисты часто отказывались поддерживать его инициативы, поэтому господин Лазарев решил покинуть их ряды, оставшись независимым депутатом. К пленарному заседанию 27 ноября он подготовил заявление о вступлении в ряды сторонников «Единой России» и партийную фракцию в гордуме. Свое решение он мотивировал тем, что хочет «изнутри бороться со словоблудами и конъюнктурщиками».
Во время голосования депутаты отказались включать этот вопрос в повестку пленарного заседания гордумы, отдав его на рассмотрение партийной фракции.