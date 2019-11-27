Депутаты от «Единой России» пока не решили, примут ли Евгения Лазарева во фракцию

Депутаты от «Единой России» пока не решили, примут ли Евгения Лазарева во фракцию

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода от «Единой России» взяли паузу, чтобы подумать о возможном включении в состав партийной фракции депутата Евгения Лазарева. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе гордумы, депутаты приняли заявление от господина Лазарева, но решения по этому вопросу пока не приняли. В «Единой России» хотят убедиться, что попросившийся к ним во фракцию депутат действительно не является членом КПРФ.

После избрания в гордуму Евгений Лазарев вошел во фракцию КПРФ. Коллеги-комунисты часто отказывались поддерживать его инициативы, поэтому господин Лазарев решил покинуть их ряды, оставшись независимым депутатом. К пленарному заседанию 27 ноября он подготовил заявление о вступлении в ряды сторонников «Единой России» и партийную фракцию в гордуме. Свое решение он мотивировал тем, что хочет «изнутри бороться со словоблудами и конъюнктурщиками».

Во время голосования депутаты отказались включать этот вопрос в повестку пленарного заседания гордумы, отдав его на рассмотрение партийной фракции.

Андрей Репин