Депутат Евгений Лазарев просит прокуратуру проверить действия руководства думы

На заседании городской думы Нижнего Новгорода в повестку не включили три вопроса, инициированных депутатом Евгением Лазаревым. Он сообщил, что подал заявление в прокуратуру с тем, чтобы она проверила действия руководства думы на предмет нарушений регламента.

Депутат объявил о своем намерении вступить в сторонники партии «Единая Россия» и ее фракцию в думе для того, «чтобы бороться с нарушениями изнутри». Соответствующее заявление Евгений Лазарев уже подготовил. Однако голосованием дума не стала включать в повестку его вопросы. Среди них предлагался запрет на присвоение звания «Почетный гражданин Нижнего Новгорода» действующим госслужащим, судьям и другим из-за конфликта интересов, связанного с полагающимися льготами и выплатой из бюджета 100 тыс. руб. почетным гражданам. Всего в городе таким статусом обладают 33 человека.

Иван Сергеев