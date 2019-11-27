Кассация разрешила воронежским властям не выплачивать 350 млн рублей за намывные территории

Арбитражный суд Центрального округа постановил не выплачивать 357 млн руб. компенсации за намыв земельного участка на водохранилище в Воронеже. Это следует из опубликованного решения суда. Таким образом, суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

С иском о компенсации к региональному департаменту имущественных и земельных отношений (ДИЗО, собственник намывных территорий) обратилось ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР). Компания намыла участок площадью 28,5 га на водохранилище, но не смогло оформить его в собственность.

Первая инстанция признала правоту АРР, однако апелляция встала на сторону ДИЗО: Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал ничтожным соглашение о намыве, заключенное с АРР мэрией, так как городская администрация якобы не могла предоставлять в пользование водохранилище, находящееся в федеральной собственности.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Намыв оказался вне закона».

Александр Прытков