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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Намыв оказался вне закона

Суд не нашел у мэрии Воронежа прав для договоренностей с АРР

Коммерсантъ (Воронеж) от

Воронежские власти смогли избежать выплаты 357 млн руб. компенсации местному ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР), которое намыло участок площадью 28,5 га на водохранилище в облцентре, но не смогло оформить его в собственность. В первой инстанции десятилетний конфликт завершился победой АРР, но апелляция посчитала ничтожным соглашение о намыве, заключенное с АРР мэрией: городская администрация якобы не могла предоставлять в пользование водохранилище, находящееся в федеральной собственности. Юристы полагают, что по этой логике и спорная земля должна быть передана из областной собственности в федеральную.


Вчера в картотеке арбитражных дел была опубликована мотивировочная часть постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, который в начале июля отменил выплату областными властями 357 млн руб. компенсации за намыв АРР 28,5 га на водохранилище в Воронеже. Тогда суд, согласившись с требованиями регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО), полностью отменил решение суда первой инстанции и постановил принять новый судебный акт.

Суд посчитал, что заключение мэрией соглашения с АРР в 2005 году о намыве участка было незаконным. Документ предусматривал, что юрлицо должно было выполнить работы по улучшению экологического состояния водохранилища и обустройству прибрежной полосы в районе набережной Буденного. Компания планировала намыть территорию, затем оформить ее в собственность и создать на этом участке комплекс жилых, торговых и рекреационных зданий. В апреле 2008 года работы завершились, но АРР так и не смогло зарегистрировать право собственности. Зато в январе 2014 года право собственности на землю зарегистрировал ДИЗО.

В 2007 году управление по экологии и природопользованию Воронежской области предоставило АРР в пользование участок водохранилища. Но это противоречит Водному кодексу (в собственности субъектов, муниципальных образований, физлиц и юрлиц могут находиться только пруды), отметили в суде: таким образом, мэрия не обладала полномочиями распоряжаться водохранилищем и сделка является ничтожной. АРР же не подтвердило документально «неосведомленность об отсутствии полномочий», следует из постановления апелляции.

Создание имущества с нарушением требований законодательства не влечет возникновения права собственности», — заключил суд.



Кроме того, в апелляции обратили внимание на несоответствие объема выполненных работ в различных документах на дамбу (изначально АРР пыталось зарегистрировать землю именно как дамбу). Более того, АРР пропустило срок исковой давности, отметили в суде.

Основатель АРР Николай Алехин сказал вчера “Ъ-Черноземье”, что считает «единственным слабым местом» в разбирательстве пропуск срока исковой давности: «Во время банкротства АРР я как кредитор шесть раз обращался к конкурсному управляющему, чтобы он обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации, но он этого не сделал. При этом остается вопрос: почему о пропуске срока давности судья не заявила сразу, на втором же заседании?» Он предположил, что постановление могло быть вынесено «под давлением» властей, и отметил, что руководство АРР с большой долей вероятности подаст кассационную жалобу. При заключении соглашения с мэрией предоставление водохранилища в пользование АРР одобрил целый ряд ведомств, и тогдашнее законодательство позволяло это сделать, считает господин Алехин.

В ДИЗО “Ъ-Черноземье” сказали, что не намерены оспаривать соглашение мэрии с АРР, так как апелляция уже дала оценку сделке. Впрочем, у этой оценки могут быть и иные последствия, отмечают юристы. Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников, ознакомившийся с постановлением, полагает, что, исходя из логики суда, намытые на водохранилище участки были безосновательно оформлены в областную собственность и должны быть переданы в федеральную. «При этом постановление апелляционной инстанции выглядит обоснованным. На мой взгляд, единственный способ для АРР взыскать компенсацию — добиться возбуждения уголовного дела в отношении чиновников, если они ввели компанию в заблуждение», — считает господин Валежников.

Олег Мухин


Как спор о намывных территориях перешел в уголовное дело

Десятилетний конфликт властей и воронежского ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР) по поводу принадлежности намытой компанией земли площадью 28,5 га на водохранилище в центре города получил неожиданное развитие. В апреле 2019 года после первой судебной победы АРР местная полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество...

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