Арбитраж Краснодарского края назвал материалы порочащие репутацию Олега Дерипаски

Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал решение, согласно которому британские и североамериканские издания The Telegraph, The Times и The Nation признаны проигравшими по делу о защите деловой репутации российского бизнесмена, жителя Усть-Лабинского района Олега Дерипаски. В судебном документе, в частности, содержатся выдержки из статей указанных иностранных СМИ, руководствуясь содержанием которых Минфин США принимал решение о наложении санкций на предпринимателя.

По данным материалов краевого арбитража, вследствие данных ограничений, введенных в отношении господина Дерипаски в апреле 2018 года, всем гражданам и юридическим лицам США запрещено совершать с истцом и подконтрольными ему компаниями какие-либо сделки, а все активы бизнесмена в североамериканских штатах оказались заморожены. Под ограничения попали и сделки Олега Дерипаски с лицами, не являющимися гражданами США или организациями США, поскольку они оказались под риском «вторичных санкций». «В результате введения вышеуказанных ограничительных мер истец понес существенные имущественные потери: стоимость акций UC Rusal PLC и глобальных депозитарных расписок En+ GROUP PLC снизилась вдвое. Для защиты компаний от банкротства истец был вынужден сократить свою голосующую долю в En+ GROUP PLC с 70% до 35%», - говорится в документе.

В статье The Telegraph «Связанный с политиками олигарх “заказал убийство банкира”» говорится, что, согласно показаниям узбекского бизнесмена Джалола Хайдарова прокурорам в США, Израиле и России, господин Дерипаска был вовлечен в коррумпирование губернатора в Сибири для обеспечения захвата алюминиевого завода. В статье The Times «Миллиардер связанный с мафией, шпионил за конкурентами», ссылающуюся на показание того же источника, говорится, что Олег Дерипаска был связан с жестоким мафиозным кланом и использовал контакты в российских спецслужбах, чтобы шпионить за конкурентами. The National писал, что к середине 2005 года Олег Дерипаска фактически контролировал экономику Черногории, скупив ее алюминиевый завод КАП – на счету которого до 40% ВВП страны и около 80% ее экспортных доходов – в ходе непрозрачного приватизационного тендера. The Nation якобы узнало, что Дерипаска сказал одному из своих близких партнеров, что он купил завод, «потому что Путин рекомендовал ему сделать это». Причина: «Кремль хотел сферу влияния в Средиземноморье».

Арбитражный суд Краснодарского края постановил удалить указанным иностранным СМИ из Сети данные материалы и опубликовать опровержения в части того, что Олег Дерипаска не был вовлечен в коррумпирование губернатора в Сибири для обеспечения захвата алюминиевого завода; не являлся членом организованной преступной группы; не заказывал убийство бизнесмена Вадима Яфясова; не получал тайную информацию от российских органов государственной безопасности; не имел связей с Измайловской преступной группировкой; никогда не использовал связи в российском ФСБ для сбора информации о конкурентах; не нарушал законы Черногории в ходе приобретения контроля над алюминиевым заводом КАП; не приобретал контроль над алюминиевым заводом КАП по инициативе или по требованию Владимира Путина; не угрожал жизни Юрия и Михаила Живило и не прослушивал израильского министра.

Кроме того, с трех зарубежных изданий должно быть взыскано 54 тыс. руб. судебных расходов.

Дмитрий Михеенко