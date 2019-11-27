Кубанский депутат инициировала поправки в закон об обманутых дольщиках

Депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб выступила соавтором поправок в федеральный закон о долевом участии граждан в строительстве многоквартирных домов. Речь, в первую очередь, идет о том, что именно Фонд защиты обманутых дольщиков, а не его некоммерческую организацию, предлагается наделить функциями застройщика и технического заказчика при завершении проблемных объектов банкротящихся строительных компаний.

Кроме того, как сообщили в аппарате госпожи Бессараб, поправками устанавливается перечень документов, необходимых для принятия Фондом решения о достройке домов, а также сроки их подготовки. Также меняются требования к аккредитации управляющих, и прописаны особенности финансирования их расходов, лимиты на которые может установить суд. Помимо этого, застройщиков могут обязать актуализировать проектные декларации ежемесячно, независимо от изменения конкретных сведений или обстоятельств.

По информации депутата, сегодня в Краснодарском крае насчитывается 297 проблемных долгостроев. Изменения, предложенные законопроектом, коснутся уточнений в вопросах выплат компенсаций обманутым дольщикам. Так, выплаты будут обязательны вне зависимости от того, отчислял застройщик взносы в Фонд защиты прав дольщиков или нет. Это в большей степени коснется членов жилищно-строительных кооперативов, которые недавно уравняли в правах с дольщиками на получение компенсаций.

«Кроме этого, законопроектом предлагается действующие нормы закона о несостоятельности распространить и на дела о банкротстве застройщиков, возбужденные до 1 января 2018 года, что уравняет права граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и поможет возместить им потери», - прокомментировала госпожа Бессараб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Краснодарском крае» начала действовать в регионе с 24 октября этого года. Из регионального бюджета организации будет выделено 1 млрд руб., а из федерального – еще 4 млрд рублей на завершение в 2020 году 11 проблемных объектов с обманутыми дольщиками в регионе. По информации первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, на сегодняшний день в Фонде защиты прав дольщиков рассматривается реестр из 64 непривлекательных для инвесторов жилых комплексов, которые необходимо завершить. На первом этапе решается вопрос о достройке 11 домов, состоящих из 26 литер общей площадью более 450 тыс. кв. м в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах.

Дмитрий Михеенко