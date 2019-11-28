Агрокультурный экспорт

Алтайский край наращивает экспорт продукции АПК. За девять месяцев 2019 года сельхозпроизводители региона поставили за границу в два раза больше зерна, чем годом ранее. По прогнозам краевого правительства, плановый показатель экспорта товаров АПК в $235,1 млн в 2019 году будет превышен. А к 2025 году регион будет вывозить за рубеж продукции на $500 млн.

От пшеницы к рапсу

Год назад президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководителем рабочей группы Госсовета РФ по сельскому хозяйству. Таким образом, федеральная власть подчеркнула значимость Алтайского края как одного из крупнейших аграрных центров страны. На последнем заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету по вопросу «Государственная аграрная политика — эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий», которое состоялось 19 ноября, участники акцентировали внимание на задачах формирования эффективного рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Отметили вызовы, связанные с необходимостью перехода АПК к инновационному развитию и повышению его экспортного потенциала.

Для алтайского агропродовольственного бизнеса эти вопросы имеют первостепенное значение. В крае собирают большую часть зерновых, выращенных в Сибирском федеральном округе. При этом основной объем агропродовольственной продукции алтайские производители поставляют в другие регионы страны и на экспорт. Из 14,5 млн т зерна, полученных в уборочную кампанию 2019 года в Сибири, более 4,5 млн т — вклад Алтайского края. Около 85% собранного в регионе зерна относится к продовольственному. По данным Алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, впервые с 2009 года хозяйства получили пшеницу второго класса, которая отличается высокой клейковиной, стекловидностью и содержанием белка.

За последние три года объем производства продукции АПК в Алтайском крае увеличился на 18%. В регионе выращивают рекордный урожай гречихи, причем сельхозпроизводители в этом году сократили ее посевы на 38 тыс. га (менее 10%), однако край собрал 420 тыс. т зерна — половину общероссийского урожая. Переходящие запасы гречихи оцениваются в 280 тыс. т. «Совокупного объема достаточно для загрузки местных перерабатывающих предприятий и отгрузки в другие российские регионы»,— отметили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Потребность в сырье 33 предприятий края, специализирующихся на переработке гречихи, составляет 350–420 тыс. т. Более 85% гречневой крупы вывозится за пределы региона.

По мере выхода алтайских сельхозпроизводителей на новые рынки структура аграрного производства в регионе меняется. Аграрии постепенно сокращают посевные площади под пшеницей, увеличивая посевы более рентабельных и пользующихся высоким спросом на мировом рынке технических культур — рапса, сои, подсолнечника, льна и др. «Ежегодно мы уменьшаем зерновой клин, увеличивая посевы технических и масличных культур, в частности сои и подсолнечника. Настраивали фермеров на снижение посевов гречихи и пшеницы. Если региону удается получить более 5–6 млн. т зерновых, обваливается экономика, и бюджет хозяйств формируется хуже, чем в неурожайные годы. В результате за последние семь лет посевные площади под пшеницей в крае уменьшились на 560 тыс. га»,— рассказывает заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

В 2019 году площади под высокомаржинальными масличными культурами увеличились на 150 тыс. га (до 1,15 млн. га), а за последние пять лет — на 60%, констатирует Александр Лукьянов. Посевы рапса и сои выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами. Благодаря гос­поддержке сельхозпроизводители стали внедрять современные агротехнологии и вносить минеральные удобрения. Еще до начала полевого сезона аграриям была направлена основная доля погектарных субсидий. «В целом же в 2019 году на развитие сельского хозяйства в регионе предусмотрено 3,2 млрд руб. федеральных и краевых средств»,— подчеркнули в краевом минсельхозе.

Чистый экспорт

В последние годы Алтайский край успешно продвигает агропродукцию на экспорт. В структуре вывоза преобладают семена масличных культур, рапса и льна, растительное масло, мукомольно-крупяная продукция, злаки (в основном пшеница и гречиха), отруби, корма для животных. По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Алтайский край должен до конца текущего года поставить за рубеж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму $235,1 млн. Но по факту алтайские производители продадут иностранцам больше — на $240 млн, считает Виктор Томенко.

По итогам девяти месяцев 2019 года экспорт агропродукции из Алтайского края вырос в 1,45 раза и достиг $179,7 млн. Экспорт злаковых культур составил 193 тыс. т ($38,6 млн), что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. За границу отгружено более 100 тыс. т масличных культур ($40 млн), что в 2,6 раза превышает показатели за девять месяцев прошлого года.

В ближайшие пять лет экспорт товаров АПК продолжит стремительно расти. Во всяком случае, власти на это рассчитывают. «Алтайский край принял на себя серьезные обязательства по увеличению объемов экспорта продукции АПК. Если в целом страна должна обеспечить увеличение объемов экспорта с $25 до $45 млрд, то в Алтайском крае мы в прошлом году стартовали от показателя $186 млн, а в 2024-м должны достигнуть $500 млн»,— подчеркнул губернатор региона Виктор Томенко.

Сейчас продукцию краевого АПК экспортируют более чем в 100 стран мира. Основные направления экспорта пшеницы — Латвия, Азербайджан и Казахстан. Гречиху покупают Китай, Монголия и Япония. Ячмень интересен Ирану, Беларуси и Турции. Овес уходит в Монголию и Финляндию, рожь — в Латвию, подсолнечник — в Казахстан, Китай и Беларусь. Сою поставляют в Китай, Казахстан и Узбекистан, рапс — в Китай, Монголию и Беларусь. Масличный лен Алтайский край экспортирует в Китай и Латвию.

Наиболее перспективным рынком алтайские производители считают страны Восточной Азии, в особенности Китай. За десять месяцев 2019 года регион поставил в КНР 125 тыс. т семян и муки, что на 9% больше, чем за весь 2018 год. «В Китае и Японии понимают, что в Алтайском крае большая часть продукции — органическая, без химии, а они к этому относятся очень трепетно. Многим известно, что японцы закупают зеленую гречиху, сами ее шелушат, делают муку, лепешки. Они не понимают, зачем мы ее обжариваем»,— констатирует Александр Лукьянов.

Алтайский край расширяет сотрудничество и с Монголией, ежегодно увеличивая поставки муки, круп, макаронных изделий, кормов для животных. По данным Александра Лукьянова, товарооборот между Алтайским краем и Монголией вырос с 2017 года на 30%. Доля Монголии в структуре экспорта продукции АПК Алтайского края сегодня превышает 7%.

Субсидии и инфраструктура

Несмотря на динамичный рост внешних поставок продукции АПК Алтайского края, объем экспорта уже сегодня мог бы быть в разы больше, считают эксперты. Среди основных сдерживающих факторов — длинное транспортное плечо и высокие тарифы на перевозку, таможенные пошлины, квотирование поставок сельхозпродукции и сложности с получением сертификатов в соответствии с требованиями стран-покупателей, неразвитая терминальная инфраструктура.

Алтайский край находится в центре страны, до ближайших портов — что на западе, что на востоке — больше 4 тыс. км. Логистические затраты на перевозку зерновых достигают 30% и более от стоимости продукции. Причем в общем объеме провозной платы железнодорожный тариф составляет около 1/3, а 2/3 приходятся на аренду вагонов и сопутствующие расходы. Неудивительно, что для минимизации транспортных затрат некоторые крупные алтайские производители обзаводятся собственным парком вагонов. Например, ЗАО «Алейскзернопродукт» еще в 2018 году приобрело 40 вагонов-зерновозов, чтобы не зависеть от дефицита подвижного состава и роста стоимости этих услуг.

Поставив перед правительством Алтайского края задачу по активному наращиванию экспорта, федеральный центр делает шаги по удешевлению перевозки продукции АПК через Дальний Восток. «Мы понимаем, что Сибирь находится в таком месте, где существуют трудности по логистике. Тот объем урожая, который есть и который будет получен в будущем, необходимо выво­зить так, чтобы это было эффективно для сельхозтоваропроизводителей,— отметила во время рабочей поездки в Алтайский край заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.— Мы планируем открыть возможность перевозки зерновых через Дальний Восток. Новый порт должен быть построен к 2022 году. В связи с этим мы предложили внести изменения в постановление правительства, по которому субсидируются затраты по транспортировке, и добавить в документ восточное направление. Планируется круглый год субсидировать затраты на транспортировку продукции через порты Дальнего Востока».

Федеральное правительство уже не первый год субсидирует расходы по транспортировке продукции АПК, поставляемой на экспорт. Если в 2017 году такие субсидии получили восемь алтайских компаний на общую сумму 25 млн руб., то в 2018-м — 28 организаций и 101 млн руб., а в этом году одобренный размер господдержки уже превысил 150 млн руб. и число заявившихся экспортеров перевалило за 40.

Большие надежды на расширение экспорта участники рынка связывают с заключением соглашения между минсельхозом Алтайского края и «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК), которое состоялось в конце октября. «Задача компании — наладить прямое взаимодействие с производителями зерна регионов Сибири, в частности Алтайского края, который обладает колоссальным потенциалом. Потенциал работы с компанией — около 140 тыс. т зерна в сезон»,— комментирует заместитель гендиректора ОЗК по взаимодействию с органами государственной власти Владимир Печеный.— Это соглашение и конкретная работа с сельхозпроизводителями позволят из года в год наращивать объемы экспортного потенциала региона». В планах ОЗК строительство зерновых грузоформирующих узлов в Сибири для эффективной доставки продукции в экспортные терминалы.

Правильная упаковка

Переориентация аграриев и переработчиков на экспорт привела в этом году к появлению принципиально новых предложений на рынке грузовых железнодорожных перевозок. В конце сентября из Барнаула в Китай отправился первый ускоренный флекси-поезд компании «Европак» с растительным маслом и семенами льна. Флекси-тара — это прочная одноразовая полиэтиленовая упаковка для транспортировки в контейнере пищевых продуктов и производственных жидкостей. В состав поезда вошли 106 контейнеров общим весом более 2 тыс. т. Поставщиками сельхозпродукции на экспорт стали компания «Меркурий», а также Кытмановский, Корчинский и Гилевский элеваторы. Груз пришел в порт Находки уже через 10 дней, то есть вдвое быстрее, чем при отправке обычным поездом. Затем морским путем товар доставили в порты КНР.

Флекси-танки позволяют в 10 раз сократить потерю товара при перевозке и на 50% сэкономить на аренде вагонов-цистерн. В результате алтайская продукция стала доступнее для иностранного потребителя. Ожидается, что такие поставки станут регулярными.

Компания «Евросиб СПб — транспортные системы» также осенью вывела на сибирский рынок услугу по перевозке зерна на экспорт в универсальном контейнере. Первые два контейнерных состава, груженные алтайским льном и горохом, отправились в Китай в конце октября. Перевозка продуктов АПК в универсальных контейнерах на фитинговых платформах решает проблему дефицита специализированного транспорта, отметили в компании. «Груз в контейнеры был размещен по технологии „насыпью в лайнер-бэге“ (полипропиленовый вкладыш в морские и железнодорожные контейнеры, который защищает груз от внешних загрязнений). Технология для логистики новая, но успевшая набрать свою популярность»,— объяснила руководитель коммерческого отдела филиала ЗАО «Евросиб СПб-ТС» в Новосибирске Алла Постникова. Скорость движения поездов по России составила около 1 тыс. км в сутки, общее транзитное время в пути — две недели.

Новые и перспективные

Логичным следствием выхода алтайских товаропроизводителей на новые рынки стало расширение действующих перерабатывающих производств и открытие новых. В середине ноября агрохолдинг «Сояночка» ввел на территории опережающего социально-экономического развития Новоалтайска первую очередь завода по производству экструдированной сои для животноводства, в 2021 году компания намерена запустить вторую очередь. Производство ориентировано на реализацию продукции в восточной части России, а также в Китае и Казахстане. К 2022 году мощности предприятия вырастут с сегодняшних 1200 т до 24 тыс. т комбикормов в месяц. Общая стоимость проекта оценивается в 100 млн руб.

«Производство экструдированной сои — это перспективное направление для Алтайского края. Если использовать такую добавку в животноводстве, то можно увеличить продуктивность хозяйства и при этом снизить затраты. Соевые бобы сейчас выращивают более 300 предприятий в крае. Уверен, что агрохолдинг станет постоянным покупателем качественной алтайской сои»,— прокомментировал запуск предприятия Александр Лукьянов. Собственники «Сояночки» в перспективе планируют приобрести около 5 тыс. га земли, чтобы выращивать сою самостоятельно.

Компания «Макфа» в 2020 году планирует вложить 120 млн руб. в развитие завода по переработке круп в Троицком районе Алтайского края. Инвестиции в строительство новых элеваторов позволят увеличить емкости хранения гречихи в 2,5 раза. Цель компании — удерживать цены на продукцию в разные сезоны на одном уровне, а также нарастить объем экспорта. «Работать будем не только на обеспечение потребности российского рынка, но и на внешний рынок, в том числе в рамках наци­ональной программы по увеличению экспорта»,— отметил владелец АО «Макфа» Валерий Юревич. В настоящее время на предприятии перерабатывают гречиху, горох, пшено, производят зерновые хлопья.

Ожидается, что в ближайшие годы в крае появится и крупный маслоэкстракционный завод. С предложением поддержать строительство такого предприятия власти Алтайского края обратились к Минсельхозу РФ. По словам министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, новое предприятие позволит решить проблему профицита масличных культур в реги­оне, который сейчас оценивается в 650 тыс. т. Мощности действующих маслоэкстракционных предприятий в регионе позволяют перерабатывать 420 тыс. т. «Новый завод будет содействовать выполнению целевого индикатора по экспорту масложировой продукции, который к 2024 году должен увеличиться в два раза — до $130 млн»,— отметил глава ведомства.

Из-за высокого урожая масличных культур рентабельность производства в регионе снизилась в два раза в сравнении с уровнем предыдущих лет, указывает Александр Чеботаев. «Идет серьезный рост вывоза подсолнечника в Казахстан, который затем поставляет маслосемена и растительное масло на мировой рынок, конкурируя с российскими производителями»,— заключил министр.

Антон Вебер